Brasil passa Bélgica e se torna o 6º país com mais mortos por covid-19

O Brasil passou a Bélgica no ranking dos países com mais mortos pela covid-19, segundo os números atualizados desta quarta-feira 6. Ao registrar 615 vítimas fatais da doença nas últimas 24 horas - recorde renovado em relação a ontem quando 600 mortes foram confirmadas -, o Brasil agora soma 8.536 óbitos e é a 6ª nação em mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

À frente do País estão Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Os Estados Unidos, que lideram, têm 73.039 mortes confirmadas, mais de oito vezes o resultado brasileiro. A França, que está em quinto lugar, registra 25.812 óbitos, três vezes o número do Brasil.

O Brasil tem testado menos do que os países que estão à frente no ranking de mortes confirmadas. De acordo com a plataforma Worldometers, o País testou 1.597 por milhão de habitantes (pmh) número inferior aos de França (16.856 pmh), Espanha (41.332 pmh), Itália (38.221 pmh), Reino Unido (21.330 pmh) e Estados Unidos (22.745 pmh), um indício de subnotificação de casos e vítimas fatais da covid-19 no Brasil, conforme reconhece o próprio Ministério da Saúde.

Ao todo, o Brasil tem 125.218 contaminações pelo coronavírus confirmadas desde o início da pandemia. Este número representa um aumento de 10.503 infecções em relação ao divulgado ontem pelo governo e faz do Brasil o 9º país com mais casos em todo o mundo, ainda de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins e da OMS.

Nesta quarta-feira, o Brasil foi o 3º país em novas mortes, atrás de Estados Unidos (2.523 nas últimas 24 horas) e Reino Unido (649 entre ontem e hoje). Em relação aos novos casos de covid-19, o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos, que confirmaram mais 22.303 contaminações nas últimas 24 horas.