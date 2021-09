Brasil perde mais dois jogadores nas Eliminatórias por causa do Zenit

A lista de desfalques da seleção brasileira para os próximos compromissos das Eliminatórias aumentou. Nesta quarta-feira (1º), véspera do jogo contra o Chile, o Zenit, da Rússia, solicitou o retorno imediato do meia Claudinho e do atacante Malcom.

Os dois jogadores já não embarcaram com o restante do grupo para Santiago. Eles estavam no Brasil há três dias e participavam dos treinamentos em São Paulo. O Brasil jogará contra o Chile nesta quinta-feira (2), às 22h, pela nona rodada da competição.

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que tentou contornar a situação, mas o corte foi confirmado.

"A CBF, respaldada pelas regras da Fifa, conversou com os jogadores e explicou que eles não poderiam sofrer nenhuma das sanções ameaçadas pela equipe. Ainda assim, após algumas conversas com o coordenador da Seleção, Juninho Paulista, e o técnico Tite, eles decidiram pelo retorno", informou.

A entidade também criticou o clube europeu. O pedido do Zenit tem relação com a disputa da Liga dos Campeões, já que enfrenta o Chelsea no dia 14. Se retornarem agora, Claudinho e Malcom cumpririam quarentena de 10 dias e teriam condições de participar da partida na Inglaterra.

"A CBF manifesta sua discordância com os movimentos do Zenit e encaminhou reclamação formal à FIFA, anexando os documentos enviados pelo clube russo à entidade e aos atletas. A entidade apelará à entidade que rege o futebol mundial para que, em linha com seus regulamentos, todas as punições cabíveis ao Zenit sejam cumpridas", disse, em nota.

Desta maneira, o número de desfalques da seleção para as partidas das Eliminatórias em setembro chega a 12. Além de Claudinho e Malcom, o técnico Tite teve que cortar nove atletas que atuam na Inglaterra, após veto dos clubes do país. Ainda houve o caso de Matheus Nunes, do Sporting.

De acordo com a CBF, o meia não se apresentou devido "à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal". Mas ele deve defender a seleção portuguesa no futuro - Matheus vive desde os 13 anos no país.

Depois de encarar o Chile, o Brasil tem mais dois jogos: diante da Argentina, no domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, e contra o Peru, na quinta-feira da semana que vem, dia 9, na Arena Pernambuco. A seleção é líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento