Brasil receberá o Mundial de Kart pela primeira vez em 2020

O Brasil receberá, pela primeira vez, o Mundial de Kart, em 2020. O Speedpark, localizado em Birigui (SP), será o palco das provas, que acontecerão entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A última vez que a competição aconteceu na América do Sul foi em 1994, quando foi realizada em Córdoba, na Argentina.

"Estou super feliz porque é um momento histórico para o kart brasileiro. Eu fico emocionado em fazer parte disso, em poder ajudar a criar esse momento tão importante para o automobilismo brasileiro. É o primeiro Mundial de Kart que acontece no Brasil, então sem dúvida será um campeonato importantíssimo", comemorou Felipe Massa, presidente da Comissão Internacional de Kart CIK-FIA, em reunião na sede da FIA em Paris, nesta sexta-feira (4). O ex-piloto da F1 foi um dos principais responsáveis pela chegada da competição no país.

O Speedpark é o complexo de kart mais moderno da América Latina. Possui uma pista oficial de 1280 metros de extensão, para competições nacionais e internacionais. Localizado no km 524 da Rodovia Marechal Rondon, foi inaugurado no dia 21 de março de 2018, data em que comemorou-se 58 anos do nascimento de Ayrton Senna, ídolo do automobilismo brasileiro.

O Mundial de Kart CIK-FIA é disputado em duas categorias: OK Júnior, para pilotos entre 12 e 14 anos, e OK, para participantes acima de 15 anos. Na edição de 2019, a competição aconteceu em Alaharma, na Finlândia. O Brasil faturou o vice-campeonato mundial com Rafael Câmara na categoria OK Júnior.