Brasileiro é expulso ao agredir companheiro no Campeonato Turco

Zagueiro do Galatasaray, o brasileiro Marcão foi expulso após dar socos em um companheiro de equipe em campo, durante a vitória do time sobre o Giresunspor, por 2x0. O jogo, realizado nesta segunda-feira (16), foi válido pela primeira rodada do Campeonato Turco.

A agressão aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Galatasaray já ganhava por dois gols de diferença. Marcão, ex- Avaí, Athletico-PR e Atlético-GO, foi para cima do atacante turco Akturkoglu e precisou ser contido por outros jogadores.

O fato não passou ileso pelo VAR, que auxiliou na expulsão. Logo após o brasileiro levar o cartão vermelho, Akturkoglu foi substituído pelo técnico Fatih Terim.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, saha için takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu dövdü! @panenkasports'u takip edin. pic.twitter.com/3ZNRN3ts6E — Panenka Video (@panenkavideo) August 16, 2021

"O incidente não foi nada agradável. Vamos resolver a solução da nossa maneira. Vamos proteger a juventude de Kerem (Akturkoglu). Faremos o que for necessário para o Marcão", disse Terim, após a partida.

O zagueiro brasileiro atua no futebol turco desde 2019, quando foi contratado pelo Galatasaray. Antes, ele jogava em Portugal, onde defendeu o Rio Ave e Desportivo de Chaves.