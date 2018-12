Brasileiro é o povo que mais consome café no mundo, diz pesquisa

O Brasil venceu os Estados Unidos e agora os brasileiros são a população que mais consome café no mundo. A informação é do Euromonitor International que realizou uma pesquisa que mostra que o consumo de café no Brasil deve crescer de 3% a 3,5% em relação ao ano passado, o que vai somar 22,9 milhões de sacas, de acordo com projeção da empresa de pesquisas.

(Foto: Divulgação/Shutterstock)

De acordo com os números levantados, o brasileiro consome em média 839 xícaras de café por ano (de 40 ml). Isso considera todas as categorias de café exceto as prontas para beber. É mais do que cinco vezes a média mundial, segundo dados apresentados.

Seguindo o Brasil vem os Estados Unidos, Indonésia, Alemanha e Japão. Os dados são do estudo “Cinco Mercados Mundiais mais Promissores em Cafés“, apresentado durante a Semana Internacional do Café 2018.

