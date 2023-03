Brasileiro é preso em Lisboa suspeito de matar amigo em Amsterdã

Um brasileiro, natural de Minas Gerais, foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, suspeito de ter assassinado o amigo em Amsterdã, na Holanda. O caso aconteceu no último domingo (26).

Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, teria matado Alan Lopes, de 21, com quem convivia constantemente. Após o crime, o suspeito viajou para Portugal ao tentar fugir para o Brasil com uma mala cheia de carne.

A irmã da vítima, Kamila Lopes, em conversa ao jornal O Globo, disse que Alan era funcionário de um açougue e negou que o irmão era canibal, informação que Begoleã contou às autoridades internacionais sobre a morte do jovem. O suspeito afirmou, em conversa pelo WhatsApp com amigo de Minas Gerais, que o colega planejava comê-lo e agiu em legítima defesa.

"Em outro áudio, ele fala que meu irmão matava as pessoas e levava para o açougue, onde meu irmão trabalhava. Isso é uma loucura. Meu irmão não tinha acesso nenhum ao açougue fora do horário de trabalho. Do jeito que ele entrava ele saia: com o dono abrindo e fechando a loja", explica Kamila.

A polícia portuguesa também encontrou com o jovem que tentava embarcar para o Brasil, diversos documentos falsificados ao tentar usar um cartão de identidade italiano para embarcar rumo ao país de origem. Além disso, autoridades descobriram que havia um mandado de prisão em seu nome emitido na Holanda.

A carne localizada foi enviada para análise da polícia portuguesa. Mesmo com a suspeita de ser carne humana, a família de Alan nega que seja da vítima, já que o açougueiro está com o corpo intacto no Instituto Médico Legal (IML) holandês.