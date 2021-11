Brasiliense aciona o STJD para investigar ex-atletas do clube

O Brasiliense acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) através de um ofício que pede uma investigação contra dois ex-jogadores do clube, o atacante Maicon Assis e o lateral Alex Murici. A direção do Jacaré começou a ser pressionada a solicitar a investigação depois que membros da organizada Torcida Facção Brasiliense levantaram a suspeita que os jogadores estariam envolvidos em um esquema de manipulação de resultados.



A manipulação teria ocorrido na eliminação do Brasiliense para a Ferroviária, nas oitavas de final da Série D de 2021. Após um empate por 0 a 0 no jogo de ida, o time do Distrito Federal perdeu por 1 a 0 no dia 18 de setembro, com um gol de pênalti cometido por Alex Murici. Júlio Vitor marcou e garantiu a classificação da Ferroviária e a eliminação do Jacaré.

O documento assinado por um dos membros da torcida foi encaminhado ao dirigentes do Brasiliense junto com um vídeo que provaria o suposto envolvimento dos atletas no esquema. No vídeo, é possível acompanhar lances de falhas dos jogadores, principalmente de Alex Murici, como um recuo errado de bola para os zagueiros no começo da partida de volta. Detalhe, o lateral foi contratado pelo Brasiliense justamente para atuar na reta final da Série D. Ele já havia jogado no clube entre 2018 e 2020.

A torcida também questiona a expulsão de Maicon Assis, que recebe um cartão amarelo no banco de reservas e pouco tempo depois de entrar, faz uma falta, recebe o segundo cartão e é expulso.

O Regulamento Geral de Competições da CBF condena ações de atletas, técnicos, membros da comissão e da diretoria que possam exercer influência nos resultados das partidas. O Brasiliense solicita ao STJD que investigue as atitudes dos atletas e que eles sejam punidos caso seja comprovada a manipulação.

Atualmente, Alex Murici está no São José-RS e o atacante Maicon Assis segue sem clube.