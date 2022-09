Braskem lança hub de startups e prevê investimento de US$ 150 milhões

A Braskem, que este ano figurou entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil de acordo com a MIT Technology Review, reforça mais uma vez seu compromisso com a inovação e lança, como parte de sua estratégia, um hub para startups que contará com o investimento de aproximadamente US$ 150 milhões para o desenvolvimento de novos negócios

Batizado como Oxygea, o hub nasce com o propósito de fomentar inovações disruptivas através de diferentes mecanismos de interação com startups, sempre com viés voltado à sustentabilidade e transformação digital.

A iniciativa tem dois pilares principais: Venture Builder, mecanismo de estruturação e incubação de novos negócios, inclusive aqueles nascidos dentro da Braskem, e Corporate Venture Capital (CVC), para investimento em startups mais maduras. Do total, serão destinados US$ 50 milhões ao braço de incubação e US$ 100 milhões para o braço de investimento.

Um dos principais objetivos da Oxygea é criar e acelerar o desenvolvimento de novas soluções e produtos que ainda não existem no mercado. Para tanto, pretende fomentar o empreendedorismo e inovação e também fortalecer o relacionamento da Braskem com o ecossistema de startups, voltado a tecnologias sustentáveis. A intenção é que o hub direcione recursos para ideias com potencial transformador, levando em conta seus diferenciais competitivos.

Artur Faria, CEO da Oxygea, explica que o projeto nasceu com o objetivo de buscar alternativas aos desafios relacionados à sustentabilidade nos próximos anos. “Acreditamos que a inovação disruptiva é o caminho para a sustentabilidade nos negócios. Ao entrarmos no ecossistema de startups com foco em transformação digital e sustentabilidade, abrimos a possibilidade de contar com outras fontes de conhecimento que vão nos auxiliar a lidar com essas questões de forma bem-sucedida. Queremos oferecer todo o suporte e espaço necessários para dar vida às ideias vindas de dentro e fora da Braskem”.

Inovação sustentável

O desenvolvimento sustentável e a inovação são as bases da atuação da Braskem desde o seu nascimento. Nos últimos 5 anos, a empresa tem priorizado investimentos em tecnologia e inovação de produtos e processos mais competitivos e sustentáveis – considerando a capacidade de impacto dos produtos na cadeia upstream e downstream–, e vem colhendo resultados de forma consistente em todas as áreas do negócio.

A criação da Oxygea marca mais um passo da Braskem rumo ao futuro. Há algum tempo o foco dos investimentos da companhia não está mais voltado apenas para suas necessidades internas, e, agora com o hub, se abre ainda mais espaço e oportunidade para ideias de fora que tenham esse potencial transformador.

“É evidente a necessidade de agir agora e trazer valor compartilhado para nossa cadeia. As mudanças acontecem mais rápido quando se trabalha coletivamente. Juntos com outros players, podemos participar ativamente da construção de uma era verdadeiramente sustentável”, completa o CEO da Oxygea.

A prioridade da Braskem para este e os próximos anos é inovar com foco em soluções sustentáveis para cumprir, até 2030 e 2050, os compromissos de ESG firmados com a sociedade. Vale lembrar que a Braskem ainda conta com outros projetos focados em startups como o Braskem Labs, um programa de aceleração de startups que está em sua oitava edição e com abrangência nacional.