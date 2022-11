Braskem registra receita de vendas de R$ 25,4 bilhões no 3º tri de 2022

A Braskem registrou Ebitda recorrente de R$ 1,97 bilhão no terceiro trimestre de 2022, receita líquida de vendas de R$ 25,4 bilhões e a alavancagem corporativa em um patamar confortável de 1,6x. No acumulado do ano, o lucro líquido atribuível aos acionistas ficou em R$ 1,4 bilhão, com prejuízo no trimestre de R$ 1,1 bilhão.

“A Braskem tem se preparado para enfrentar os desafios do cenário petroquímico mundial. Continuamos com nosso firme propósito de preservar a higidez financeira ao mesmo tempo em que mantemos o foco na segurança e no atendimento aos clientes”, afirma Roberto Simões, CEO da Braskem.

O resultado do Ebitda no trimestre foi impactado pelos menores spreads internacionais, pelo efeito contábil da realização de estoques e pelo menor volume de exportações de resinas no segmento Brasil, polipropileno nos EUA e polietileno no México. Sem o efeito de realização dos estoques, o Ebitda recorrente foi de R$ 2,4 bilhões.

A posição de caixa ficou em US$ 2,2 bilhões, patamar que garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 63 meses, não considerando a linha de crédito rotativo internacional (stand by) disponível no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2026. Ao longo do terceiro trimestre, a Braskem se manteve focada no desenvolvimento e na implementação de diversos projetos relativos a suas principais avenidas de crescimento, que estão concentradas nos negócios de renováveis, de reciclagem e negócios existentes com foco em produtividade e competitividade.

Em agosto, a Companhia assinou contrato para aquisição de ações e subscrição de novas ações de emissão da Wise Plásticos S.A., empresa do setor de reciclagem mecânica, ainda sujeita à aprovação das autoridades competentes. A oferta da Braskem foi por 61,1% do capital social da Wise com desembolso estimado de R$ 121 milhões, dos quais parte relevante será aplicado na duplicação da capacidade produtiva atual da Wise para cerca de 50 mil toneladas de produtos reciclados até 2026.

Em setembro, a Braskem comunicou ao mercado o lançamento da Voqen Energia Ltda., controlada integral da Braskem. A empresa é uma comercializadora de energia elétrica e gás natural e tem o objetivo de alavancar oportunidades de negócio por meio da criação colaborativa de soluções competitivas que acelerem a transição energética sustentável da Braskem e da indústria.

A Companhia divulgou em setembro o lançamento da Oxygea, uma empresa que irá fomentar o surgimento e desenvolvimento de novas iniciativas empresariais voltadas para a sustentabilidade e transformação digital, através da interação com startups no mercado. O hub contará com o investimento de US$ 150 milhões para o desenvolvimento de novos negócios em até cinco anos.

Em outubro, a Braskem nos EUA assinou um contrato de compra de energia renovável para as plantas de Neal, na Virgínia Ocidental, iniciando seu fornecimento no final de 2024. Isso vai garantir a redução anualizada de cerca de 16% de emissões de CO2 escopos 1 e2. Também em outubro, a Braskem lançou o Wenew, novo ecossistema de circularidade da companhia. A partir de agora, resinas termoplásticas e produtos químicos da empresa que possuem conteúdo reciclado em sua composição, assim como as iniciativas de educação sobre consumo consciente e descarte adequado e as tecnologias que apoiam a Braskem em sua jornada em prol da economia circular, serão identificados por ela, que é representada por uma nova logomarca.

Wenew é um conceito que representa e consolida a atuação da Braskem nessa frente. Englobando quatro pilares - produtos, educação, tecnologia e design circular -, ela vai aproximar a empresa de um futuro mais circular, investindo na construção conjunta com a cadeia produtiva e a sociedade.

A Companhia possui um compromisso de atingir 1 milhão de toneladas de capacidade de produção de biopolímeros até 2030 e, nesse contexto, vem anunciando potenciais parcerias estratégicas e financeiras. Além disso, a Companhia segue implementando o projeto de expansão de sua capacidade de produção anual de eteno verde de 200 mil toneladas para 260 mil toneladas com progresso físico deste investimento de 50%.