Briga entre músicos do Psirico e Samba Trator acaba em confusão no palco

Era para ser só mais um show em que os soteropolitanos vão para curtir, mas acabou em uma confusão generalizada em cima do palco. O caso aconteceu na noite deste domingo (16) e envolveu músicos das bandas Samba Trator e Psirico.

Os músicos e alguns funcionários das duas bandas trocaram socos, além de terem utilizado instrumentos que estavam no palco para agredir uns aos outros, como mostram as imagens que circulam nas redes sociais.

Equipamentos ficaram destruídos e pedestais que estavam no palco para segurar os microfones foram arremessados durante a briga. Ainda no vídeo, é possível ver que um homem acaba pisoteando um televisor utilizado para exibir as músicas que estavam no repertório de uma das bandas.

Algumas pessoas que trabalham nos bastidores do evento tentaram amenizar a confusão, mas sem sucesso. No final da gravação é possível ver que o público vaiou a briga entre os músicos.

Através de nota, a organização do evento Samba da Feira repudiou a confusão. De acordo com o produtor Nilton Ávila, “foi desagradável tomar conhecimento deste fato lamentável. Acreditamos que os envolvidos estejam arrependidos, pois o prejuízo moral deve ter pesado mais que o prejuízo financeiro com os equipamentos de trabalho que a fonte de renda de muitos”.

O CORREIO entrou em contato com as assessorias de Márcio Victor e da Samba Trator, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

Ainda na nota enviada nesta segunda-feira (17), o produtor Nilton Ávila explicou que sempre fez eventos com as duas bandas e que teria sido a primeira vez que houve o desentendimento. “Sempre fizemos eventos com as duas bandas em questão e nunca tivemos problemas quanto ao comportamento de seus integrantes, ou quaisquer outras bandas". Por fim, Nilton informou que vai conversar com os envolvidos.



A Polícia Militar informou, através de nota, que não foi acionada para conter a briga dentro do evento. No entanto, a corporação informou que houve uma discussão nas proximidades do Portão 3 da Feira São Joaquim que deixou uma pessoa ferida, vítima de arma de fogo.

"Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância para uma unidade hospitalar". Os agentes não conseguiram localizar o autor e a arma de fogo.