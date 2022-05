Briga entre Simone e Simaria interrompe gravação de programa

Uma briga entre as irmãs Simone e Simaria interrompeu as gravações do Programa do Ratinho na quarta-feira (4). As cantoras eram as convidadas como atração musical, indo apresentar o novo sucesso "Amiga", mas acabaram discutindo. Um áudio com a confusão foi divulgado pelo site TV Pop.

Antes de começar a música, Simaria interrompeu a banda e contou que estava um pouco rouca. "Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… Vou procurar a melhor forma. Eu tô rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra eu cantar e fazer a minha interpretação. Quando você me bloqueia, me machuca”, diz.

Simone então disse que estava buscando preservar a irmã. “Pra desafinar, é melhor não fazer porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”.

Simaria respondeu que poderia cantar, mas ouviu a irmã retrucar. “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”.

Ratinho buscou ajudar dando um tom cômico ao desentendimento, mas a gravação foi interrompida. Depois, Simaria apareceu amenizando o episódio, afirmando que o público devia entender que a relação de irmãs não é formada só por momentos de concordância.

“Eu sou uma pessoa de um jeito, minha irmã é de outro, mas a gente se ama. Se cuida tanto, que qualquer pessoa que falar com a gente…”, começou, sendo interrompida por Simone: “O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c...”.

Nos bastidores, a briga continuou, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, envolvendo inclusive temas como questões financeiras e de administração da dupla. O perfil oficial das duas compartilhou a primeira notícia dando um tom leve. "Quem nunca, gente?", dizia o texto.