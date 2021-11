Briga por terreno motivou crime em Madre de Deus: 'Mãe viu a filha tomar os tiros'

Uma disputa por um terreno e desejo de vingança motivaram a morte de três pessoas em um ataque na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, na noite da quarta-feira (3). Paulo César de Jesus, 37 anos, Emily Souza dos Santos, 22 anos, e Ítalo Souza da Luz, 16 anos, foram mortos a tiros. Paulo era padrasto de Emily e pai de Ítalo. Outro filho de Paulo, Gabriel, ficou ferido.

Familiares das vítimas dizem que o conflito começou por conta de um terreno na localidade, no bairro do Barbeirinho. Paulo César e a mulher Audineia, que sobreviveu, eram vistos como líderes comunitários na região. Eles ajudaram a construir casas e apoiavam a população. Jonas e Tiago, irmãos que são apontados como suspeitos, ganharam parte de um terreno depois de aparecer no local pedindo ajuda.

A briga começou quando Jonas e Tiago pediram a outra metade do terreno para um terceiro irmão vir morar. Paulo e Audineia negaram, afirmando que o espaço era destinado a construção de uma igreja evangélica. Houve discussão e os irmãos ameaçaram os dois, afirmando que ficariam com o terreno. Eles saíram do local, mas ontem voltaram para cumprir a ameaça.

"Faz menos de cinco dias que eles tinham saído daqui e pediram para uma vizinha fazer a mudança. Quando foi ontem, às 23h30, eles voltaram para matar todo mundo na casa. Veio planejado porque, além de fazer isso, um veio pela frente pra dar tiro no cachorro enquanto o outro pulou pelo fundo. O primeiro matou o cachorro e, quando Paulo veio, o outro descarregou a pistola em Paulo. Gabriel, que é o que foi pro hospital, tentou ajudar o pai e também tomou tiro. Não sei quantos foram, só que foram muitos, eles descarregaram tudo", diz um sobrinho de Audineia.

Terreno que foi alvo da disputa (Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

"Minha tia pegou as duas filhas e a neta para levar pra debaixo da cama. Uma filha era menor e ficou com ela. Só que Emily achou que a filha não estivesse ali e levantou para pegar. Quando ela fez isso, eles também atiraram. A mãe viu a filha tomar os tiros no peito e na cara", acrescenta o rapaz. "No fim, minha tia conseguiu salvar a filha de 4 anos e a neta, que é filha de Emily e também tem 4 anos".

Ele diz que a família agora espera ver a justiça ser feita. "São duas pessoas que sempre ajudaram a comunidade da invasão do Barbeirinho e acabaram morrendo pelas mãos de de dois vagabundos que ganharam casa e pela ganância fazem um negócio desse", diz.

Outro familiar, sobrinho de Paulo César, lembra que o casal ajudou muitas pessoas na comunidade do Barbeirinho. "Paulo César ajudou a levantar muitas casas e tinha um terreno na frente da casa. Eles deram uma parte do terreno para os dois e iriam dar o restante para o povo de Igreja. Só que eles cresceram o olho e queriam ficar com essa parte", afirma.

O major Márcio Sousa, da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), diz que a polícia está na busca dos suspeitos, que fugiram em duas direções diferentes. "A delegada já está ouvindo o motorista do Uber que conduziu um dos acusados, junto com sua esposa, provavelmente para fora da cidade. Existem duas possibilidades de onde eles estão. A gente está fazendo cruzamento para verificar. Vamos continuar nas diligências para ver se a gente consegue prender os autores. Acredito que ainda hoje a gente consegue localizar", diz. O outro suspeito fugiu de moto e também está sendo procurado.