Britney deixa clínica de saúde mental após um mês de internação

Britney Spears, de 37 anos, deixou, nesta quinta-feira, 25, a clínica de saúde mental na qual havia se internado, na Califórnia (EUA). A informação foi confirmada por diferentes fontes à revista US Magazine. O namorado da cantora, Sam Asghari, foi quem a levou embora do local. "Ela parece rejuvenescida", disse uma das fontes.

Britney resolveu procurar ajuda profissional no fim de março, pois estava se sentindo sobrecarregada devido aos problemas de saúde do pai, Jamie Spears, que foi submetido a duas cirurgias por causa de complicações no intestino e no cólon.

Na época, uma fonte disse à US Magazine que a cantora estava internada em uma instalação que "prioriza o bem-estar físico, mental e espiritual" enquanto os filhos dela, Preston, de 13 anos, e Jayden, de 12, estavam sob cuidado integral do pai deles, Kevin Federline.

Na quarta-feira, 24, Britney se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após a internação. A cantora disse que sua família estava passando por muito estresse e que ela precisava de um tempo para lidar com a situação.

Na publicação no Instagram, ela também afirmou que e-mails que estariam circulando em nome dela eram falsos. Britney acusou o ex-empresário dela, Sam Lutfi, de fabricar essas mensagens e se comunicar com sua equipe se passando por ela. Ele negou as acusações feitas pela cantora.