BRT Salvador é finalista em premiação nacional de iniciativas de mobilidade

O BRT de Salvador é um dos finalistas do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, que concede o reconhecimento a iniciativas públicas e privadas e pessoas que promovam a mobilidade urbana sustentável, segura e inclusiva no país. O modal concorre na categoria “Iniciativas públicas em favor da mobilidade sustentável” e disputa com projetos de mais quatro estados brasileiros.

São consideradas pelo Prêmio Parque da Mobilidade Urbana questões relativas a transporte público e logística urbana, trânsito, mobilidade ativa e segurança viária. A apresentação dos ganhadores está prevista para ocorrer no dia 23 de junho, em São Paulo.

O diretor de Planejamento de Transportes da Secretaria de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, destacou que a Prefeitura tem primado por ofertar serviços de qualidade aos cidadãos e a indicação ao prêmio é resultado deste esforço coletivo da gestão com um conjunto de práticas adotadas.

“Havia muita desconfiança com o BRT, mas estivemos em algumas praças aprendendo e trouxemos para Salvador o que havia de melhores práticas. É um reconhecimento de um trabalho cuidadosamente estruturado, que envolve práticas internacionais e tem a liderança da Semob, mas tem uma transversalidade muito grande com diversas secretarias da Prefeitura”, afirmou.

Souza salientou que o modal de transporte se destaca em diversos quesitos, inclusive sustentabilidade e inovação, já que é a primeira vez na história que os cidadãos contam com ônibus elétricos no formato atual. “Estamos construindo o primeiro eletroterminal público do Norte e Nordeste e o maior do país. Temos 20% da frota do BRT de ônibus elétricos e até o final do ano que vem pretendemos alcançar 30%”, acrescentou.

Os ônibus do BRT Salvador têm zero emissão de gases poluentes e, para contribuir ainda mais com a sustentabilidade, o sistema de transporte também conta com teto verde na estação do Parque da Cidade. A Semob também está estabelecendo com a Coelba um convênio para instalação de painéis solares nas estações Hiper e Cidadela.

Demais categorias - A capital baiana também está concorrendo à premiação em mais duas categorias, sendo representada por gestores municipais. O titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, e o diretor de Planejamento, Pablo Souza, participam na categoria "Carreira inspiradora em mobilidade urbana". Já a gerente de Educação para o Trânsito da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Mirian Bastos, está disputando a premiação na categoria “Mulheres que Inspiram na Mobilidade Urbana”.

O Parque da Mobilidade Urbana é o maior evento de mobilidade urbana da América Latina e tem o objetivo de reunir organizações comprometidas com o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável, disruptiva e inclusiva. O prêmio é dividido em seis categorias. O evento vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2023 , em São Paulo.