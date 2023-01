Bruna Linzmeyer recusa proposta e sai da Globo após 12 anos

A atriz Bruna Linzmeyer decidiu deixar a Globo após 12 anos à frente das novelas. A famosa não teria aceitado a proposta da emissora para continuar o vínculo fixo por mais dois anos e pediu para sair da emissora.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a atriz estaria focada em atuar mais no cinema e não estava conseguindo conciliar os trabalhos em novelas com os longas devido ao tempo de gravações das tramas.

Ela entrou na Globo na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?", em 2010. No ano seguinte, ela atuou em Insensato Coração, As Brasileiras e Gabriela em 2012. Já em 2013, Bruna conseguiu um destaque maior ao interpretou a autista Linda, em Amor à Vida.

Nos anos seguintes, ela conseguiu emplacar novelas a cada ano, como Meu Pedacinho de Chão (2014), A Regra do Jogo (2015), A Força do Querer (2017) e O Sétimo Guardião (2018).

Além de Bruna, a Globo também aproveitou para encerrar os contratos fixos de vários famosos, como Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Otávio Müller e Jayme Matarazzo.