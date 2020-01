Bruna Marquezine mostra print e brinca com 'vácuo' de Manu Gavassi no WhatsApp

Bruna Marquezine brincou em suas redes sociais após ficar no vácuo no WhatsApp. A atriz, que é amiga de Manu Gavassi, disse que tentava se comunicar com ela desde sexta-feira, sem sucesso. O que ela não sabia é que a cantora participaria do BBB 20 e já estava confinada.

"Amiga, você vai pro BBB?", questionou. E insistiu: "Se você realmente vai, você pode me falar? Eles já retiraram seu celular? É com você mesmo que eu to falando?".

Foto: Reprodução

Neste sábado (18), com a confirmação de que Manu entraria mesmo no reality show, Bruna comemorou, disse que faria camisas para torcer pela amiga e anunciou que vai assinar o Pay-Per-View, para acompanhar o programa por 24h.

"Devolvam o celular da Manoela! Eu preciso da minha Polly Pocket pra desabafar e pedir conselhos e marcar cafés da manhã", escreveu Bruna para Manu.

Mesmo sem resposta, a atriz, que está curtindo férias na Disney ao lado de amigos e da irmã, Luana, seguiu enviando mensagens para a amiga. "Olha aqui, Manoela, você trate de ganhar esse programa que eu vou mandar fazer camisa e comprar Pay-Per-View. Ai... saudade! Te amo. Pare de me ignorar".

Manu Gavassi é uma das 18 participantes do BBB 20, que estreia nesta terça (21). Nesta edição, o reality conta com famosos (atores, cantores e digital influencers), que fazem parte do núcleo camarote, e também com anônimos, que formam o grupo pipoca.