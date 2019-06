Bruna Marquezine sobre relacionamento: 'o que importa é lealdade'

Bruna Marquezine não assume um romance novo desde o ano passado, quando seu namoro com Neymar chegou ao fim. Ainda assim, a atriz entrou no clima do Dia dos Namorados, celebrado na próxima quarta-feira (12), e comentou sobre seu parceiro dos sonhos.

"Acho que o que realmente importa hoje pra mim é lealdade – por que eu sou muito leal às pessoas que eu amo – transparência, sinceridade, a capacidade de diálogo e de não se levar muito a sério. Eu sou muito brincalhona", disse, em entrevista à revista Marie Claire.

A comunicação é algo sério para a atriz. "Eu gosto de relacionamentos leves, pessoas leves que não se levem tão a sério, mas que levem o relacionamento a sério, no sentido de se dedicar na hora da conversa. Eu acho que diálogo é importantíssimo, então tem que ter essa capacidade de se expressar. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com quem não consegue se expressar bem".

Sobre o tipo físico, ela garante que não tem preferências. "Eu nunca tive, fisicamente, um ideal. Muito pelo contrário, já me interessei pelos mais diversos tipos de pessoas".

Para o próximo namorado, ela já tem algo definido. "Tem que ser alguém com os valores bem próximos aos meus. Estas são as coisas mais importantes, porque o resto a gente vai encaixando. Relacionamento não é fácil, nenhum tipo, então se não tiver a parceria, a troca e a dedicação para dar certo, não tem futuro".