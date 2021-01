Bruna Marquezine toma banho de chuva em Angra dos Reis

O tempo ruim não impediu Bruna Marquezine de curtir a praia. Neste domingo (3), a atriz postou fotos de um banho de mar em plena chuva, na ilha particular em que está hospedada, em Angra dos Reis.

Bruna foi ao local acompanhada de André Nicolau, responsável pelos cliques da atriz. Na legenda ela postou: "chove chuva".

A atriz passou a virada de ano ao lado da amiga Manu Gavassi e das ex-BBBs Rafa Kalimann e Thelinha Assis.

Durante a viagem, começou a circular um boato de que ela e Rafa estariam se estranhando por conta das postagens da influencer nas redes sociais. No entanto, as duas trataram de desmentir os rumores. Em um vídeo, Bruna brincou: "A gente não se suporta. Acordo perguntando para a Manu todos os dias: 'a Rafa já me ama?'"