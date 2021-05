Bruno Covas faz radioterapia para controlar sangramento no estômago

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), segue internado sem previsão de alta no Hospital Sírio Libanês, região central da capital. De acordo com boletim médico, o quadro do prefeito é estável e ele segue recebendo todo o suporte clínico necessário.

Na última quarta (5), Covas fez novo exame que detectou um "discreto sangramento residual" no estômago. Segundo boletim médico, após o diagnóstico por exame de endoscopia, o prefeito foi submetido a tratamento com radioterapia local a fim de controlar a perda de sangue.

Covas está sendo acompanhado para o tratamento de um câncer que atinge os sistemas digestivos e ósseos do prefeito. O boletim é assinado pelos médicos Fernando Ganem e Ângelo Fernandez.