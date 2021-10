Bruno Gagliasso prestigiará pré-estreia de 'Marighella' no Teatro Castro Alves

Salvador recebe a pré-estreia do longa Marighella, na segunda-feira(25), no Teatro Castro Alves, no Campo Grande. O ator Bruno Gagliasso, que faz parte do elenco do filme, estará presente na ocasião, assim como Wagner Moura, que assina a direção. Bella Camero, Maria Marighella e Ana Paula Bouzas também prestigiarão o evento, apenas para convidados.

O filme é uma adaptação do livro “Marighella – O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo”, de Mário Magalhães. O longa-metragem acompanha os últimos cinco anos de vida do líder revolucionário, entre o golpe de 1964 e seu assassinato em 1969. Seu Jorge interpreta Marighella e o elenco ainda conta com nomes como Adriana Esteves, Herson Capri, Humberto Carrão e Luiz Carlos Vasconcelos, entre outros.

