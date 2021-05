Bruno Reis anuncia vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 30 anos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou em seu Instagram na tarde desta quinta-feira (13) que a capital vai ampliar o público da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com comorbidades, podendo se vacinar agora indíviduos com 30 anos ou mais.

Segundo Bruno, é preciso verificar o nome no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) antes de ir ao local de vacinação. Caso não conste na lista, haverá um mutirão de cadastro para doenças crônicas e comorbidades nesta sexta (14), das 8h às 16h, em todas as 155 unidades de saúde da cidade.

Para o cadastro de amanhã, é preciso levar um documento de identificação com foto, cartão SUS e, se houver, laudo médico da comorbidade.

O prefeito também anunciou o início à vacinação dos pacientes oncológicos do Centro Estadual de Oncologia (CICAN) e do Hospital Aristides Maltez, em pacientes que possuem o nome na lista da SMS.

"A partir da chegada de novas doses, vamos ampliar a imunização em nossa cidade! A estratégia completa com todos os públicos será divulgada mais tarde", finalizou Bruno Reis.