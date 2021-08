BTG Pactual Advisors estrutura abertura de filial em Salvador e anuncia executivos

O BTG Pactual Advisors se prepara para abrir uma filial em Salvador, com foco em assessoria exclusiva para seus clientes que desejam gestão estratégica de patrimônio e preservação de capital.



No momento, o banco, que é o maior de investimento da América Latina, estrutura a operação. Entre os nomes que vão atuar em Salvador estão Rosana Espinheira, Rosana Vilar, Larissa Moreira e Guilherme Tramm, nomes de peso do mercado financeiro.



Com mais de 30 anos de experiência em Gestão Patrimonial em instituições como Itaú, Bank Boston e Citibank, os executivos serão responsáveis por assessoria personalizada de investimentos, aliada ao acesso a um portfólio diversificado de produtos e serviços financeiros do BTG Pactual.



“Esse é só o primeiro passo da nossa empreitada, estamos estruturando a operação do BTG Pactual Advisors em todo o país, e a capital baiana, assim como todo Nordeste, é uma de nossas prioridades. Queremos estar próximos dos investidores para promover uma experiência de atendimento ainda mais personalizada e apresentar as melhores opções para sua jornada, com o BTG Pactual como um hub de negócios. Por este motivo, contratamos executivos muito capacitados para assessorar da melhor maneira nossos clientes locais.”, diz Guilherme Pini, Head do BTG Pactual Advisors.



De acordo com os executivos, a variedade de produtos, aliada à tradição do BTG Pactual vai permitir uma assessoria de investimentos mais completa aos clientes da região, com a possibilidade de acesso a fundos exclusivos, carteiras administradas, inclusive com oportunidades de investimentos internacionais e offshore.

