Buffon diz que Cristiano Ronaldo fez Juve 'perder DNA de equipe'

O goleiro Gianluigi Buffon fez um desabafo sobre a passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus. Atualmente no Parma, o campeão do mundo em 2006 reconheceu que a presença do astro português na Velha Senhora teve fatores positivos, mas admitiu que a equipe perdeu o 'DNA'.

"A Juventus teve a oportunidade de ganhar a Champions League no primeiro ano, que foi o ano em que estive no Paris Saint-Germain, e não conseguia entender o que aconteceu", disse o goleiro, em entrevista ao TUDN.

"Quando voltei, trabalhei com CR7 por dois anos e estivemos bem juntos, mas acho que a Juventus perdeu aquele DNA de ser uma equipe", completou.

Buffon atuou ao lado de Cristiano Ronaldo no clube italiano entre 2019 e 2021. Ele fez uma comparação com os tempos com o português e antes da contratação do astro.

"Chegamos à final da Champions League em 2017 porque éramos uma equipe cheia de experiência, mas acima de tudo éramos um todo. Perdemos isso com o Ronaldo", afirmou.

Ele não é o primeiro a criticar negativamente a passagem de CR7 na Juve. Recentemente, o zagueiro Leonardo Bonucci fez um desabafo semelhante. Para ele, a presença do craque fez o time se tornar soberbo e se acomodar em campo.

"O erro foi a ideia de que apenas um jogador, mesmo o mais forte do mundo, poderia nos garantir a vitória. A presença de Cristiano Ronaldo teve uma grande influência sobre nós, mas inconscientemente alguns jogadores começaram a pensar que apenas sua presença bastava", disse Bonucci, em entrevista ao The Athletic.

"Aos poucos, perdemos a humildade, a disposição para o sacrifício e a eletricidade necessária para enfrentarmos as partidas", seguiu.

Ronaldo atuou na Juventus por três temporadas. Durante esse tempo, a equipe conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.