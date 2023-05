Cabo de energia é apontado como causa do acidente que vitimou Marília Mendonça, diz advogado

O acidente com o avião de Marília Mendonça não foi causado por erro do piloto e nem falha na aeronave, segundo o advogado da família da cantora, Robson Cunha. A informação é do g1.

De acordo com o que o profissional informou ao relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), apresentado nesta segunda-feira (15), um cabo de energia é apontado como o principal causador do acidente, mas é preciso esperar a conclusão do inquérito realizado pela Polícia Civil.

O relatório aponta que sejam colocados identificadores nos cabos de energia da região, "ainda que esteja fora do perímetro de segurança do aeroporto, para evitar novos acidentes".

"De modo geral, o Cenipa entende que não houve erro nenhum erro do piloto. Atitudes tomadas fora do plano de voo não são erradas", diz Robson Cunha.

A família da artista não quis comparecer na apresentação do documento. Segundo o advogado, a mãe da cantora, Dona Ruth "entende que nada do que vier a ser tratado vai trazer Marília de volta e o interesse é que, a partir de hoje, não ocorram acidentes como esse".