Cabo do Exército morre após levar tiro acidental em quartel no Cabula

Um cabo do Exército do Brasil morreu ser atingido por um tiro acidental disparado da usa própria arma. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (15), no 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), na rua Silveira Martins, no bairro do Cabula.

Elvis Barbosa da Silva tinha 25 anos e fazia o serviço de guarda no quartel quando foi atingido pela própria arma que carregava. Por meio de nota, o Comando da 6ª Região Militar lamentou o ocorrido e informou que a família da vítima tem recebido apoio.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar o que aconteceu. O prazo inicial para conclusão do inquérito é de 40 dias, com possibilidade de prorrogação.