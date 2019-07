Cachorro de Joe Jonas e Sophie Turner morre após ser atropelado

Notícia triste para a família de Joe Jonas e Sophie Turner. Um dos cachorros do casal morreu após ser atropelado por um carro na última quarta-feira (24), em Nova York. Waldo Picasso Jonas era da raça Alaskan Klee Kai (espécie de mini Husky) e estava com o cantor e a atriz desde abril de 2018.

(Foto: Reprodução)

De acordo com o TMZ, um representante de Joe, integrante das bandas Jonas Brothers e DNCE, falou que o animal estava dando uma volta com o 'dog walker' (pessoa que passeia com cães) quando se assustou com um pedestre. Acabou se livrando da coleira, correu para o meio da rua e foi atingido por um carro. Segundo o assessor do artista, foi um acidente horroroso.

O cantor e a esposa - que interpretou Sansa Stark em Game of Thrones - ainda não se manifestaram sobre a tragédia. O TMZ afirmou, porém, que o casal já prestou esclarecimentos à polícia e procurou um terapeuta, para ajudar a lidar com o luto.