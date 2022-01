Cadê eles? Veja para onde foram os jogadores que saíram do Vitória

Após uma temporada ruim em 2021, que terminou com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória fez uma grande reformulação no elenco. Foram contratados 14 jogadores, além do técnico Dado Cavalcanti.

Mas, além dos reforços, o rubro-negro teve muitas saídas, seja por contratos encerrados, vendas a outros clubes ou mesmo por empréstimos. Mais de 30 atletas deixaram a Toca do Leão nos últimos meses.

A lista tem nomes como os laterais Roberto e Raul Prata, que foram referências da equipe na última Série B, mas que não tiveram vínculo renovado. Também ficou fora dos planos para 2022 o zagueiro Wallace, capitão do time no ano passado, por motivos financeiros. Ele foi cedido ao Brusque até o fim da temporada.

Ficou curioso para saber os destinos de todos os jogadores que deixaram o Vitória recentemente? Veja a lista:

Goleiro:

Ronaldo: Atlético Goianiense

Laterais:

Raul Prata: CRB

Van: Sampaio Corrêa

Cedric: rescindiu contrato e foi para o CSA

Roberto: Ituano

Renan Luís: Barra-SC

Zagueiros:

Wallace: emprestado ao Brusque

João Victor: emprestado ao Guarani

Marcelo Alves: retornou para o Madureira

Thalisson Kelven: Mirassol

Volantes:

Gabriel Bispo: rescindiu contrato e foi anunciado pelo KuPS, da Finlândia

Guilherme Rend: retornou para o Jacuipense

Pablo Siles: Athletico-PR

Rodrigo Andrade: emprestado novamente ao Guarani

Meias:

Bruno Oliveira: Santos

Fernando Neto: Cruzeiro

Soares: Sampaio Corrêa

Sérgio Mota: Oeste

Atacantes:

Ronan: Sampaio Corrêa

Marcinho: CRB

Fabinho: retornou para o Athletico-PR e foi emprestado ao Mirassol

Manoel: retornou para o Altos

Samuel: Oita Trinita, do Japão

Vico: CRB

Alisson Farias: vai jogar no Mirassol

Guilherme Santos: retornou para o Atlético Mineiro

Samuel Granada: retornou para o Fluminense e foi emprestado ao Nova Iguaçu

Eron: rescindiu contrato e foi anunciado pelo Sampaio Corrêa

Wesley Pionteck: Água Santa

Caíque Souza: Campinense

Ygor Catatau: rescindiu com o Mumbai, da Índia, e retornou para o Madureira