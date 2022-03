Cadeira gamer? Elements faz promoção no Dia do Consumidor

Nesta terça-feira (15) se celebra o Dia do Consumidor. Segundo um levantamento realizado pela All iN e Social Miner, em parceria com a Lett, Etus,Yapay, Neotrust, Clearsale, Octadesk, Tray e Opinion Box - no ano de 2021 foi registrado faturamento de R$ 6,3 bilhões, um número equivalente a 85% a mais em relação ao ano de 2020.

As informações são da startup Elements, que está oferecendo até 35% de desconto, por exemplo, na linha de cadeiras gamer Veda. Com estrutura e base constituídas em aço carbono 1020, e espuma de alta densidade, que suporta até 150 kg, os produtos custam geralmente entre R$ 1.400 e R$ 1.500. Mas até dia 19, estarão por R$1.099 no site oficial da Elements. Depois, até o fim de março, o preço sobe, mas ainda terá desconto: R$ 1.199.

Cadeira da linha Veda, da Elements, está em promoção (Foto: Divulgação)

Segundo a startup, "a linha Veda possui ajuste de altura no assento e nos braços, encosto reclinável entre 90º e 160º e almofada para lombar e cervical. Com alta durabilidade e garantia de 3 anos, elas são ideais para pessoas em busca de conforto no home office ou gamers".