Caetano Veloso e Xand de Pilares vão fazer projeto de samba juntos

Caetano Veloso e Xand de Pilares vão fazer um projeto juntos. Batizada de Xand, Caetano e o Samba, a novidade foi anunciada na noite desta segunda-feira (22), em live do pagodeiro, que contou com participação do baiano.

“Vou cantar umas músicas de Caetano em ritmo de samba, daquele jeitinho”, bricou Xand. “Você é uma maravilha do Brasil”, elogiou Caetano, sem dar maiores detalhes do projeto. Caetano cantou o samba Tá Escrito, do Grupo Revelação, e a sua Desde que o Samba é Samba. A primeira ficou famosa pele levada e pelo refrão que fala de esperança: “Basta acreditar que um novo dia vai raiar”.

Antes de cantar, Caetano pediu algumas canções a Xand, que cantou, numa roupagem de samba, sucessos como Do jeito que a Vida Quer, de Benito di Paula, e Eu Sou Terrível, de Erasmo Carlos. “Adoro estas misturas”, brincou o sambista.