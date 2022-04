Café-bar do Museu do Mar no Santo Antônio tem menu criativo

Um café-bar num museu, localizado em um dos centros históricos mais bonitos do mundo e com um cardápio criativo e bem executado. Com certeza você deve estar aí pensando na Europa, não é? Enganou-se! Estamos falando do Yolo Coffee Bar, que fica ali no belíssimo Museu do Mar, inaugurado no ano passado pelo navegador Aleixo Belov, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. O espaço que tem um projeto moderníssimo e vista para o famoso veleiro Três Marias – com o qual o velejador atravessou o mundo pela primeira vez – está sob o comando do jovem chef Raphael Sepúlveda que criou um menu especial que foge às obviedades deste tipo de estabelecimento.

Mil folhas de pupunha com camarão e milho crocante

Pra começar, tudo que é servido lá – tanto no serviço de café quanto no de bar e comida – é produzido na pequena cozinha da casa. Dos pães de fermentação natural que servem de base ou de acompanhamento para algumas de suas criações, aos xaropes que são ingredientes necessários na preparação de drinques como o recém-criado Brisa, desenvolvido e batizado pelo barman da casa durante nossa vida e que a partir de hoje já estará no cardápio.

Toast Mediterranèe

O dito cujo é feito com cachaça produzida no litoral norte de Salvador, e leva Martini Rosato, limão, angostura de laranja e xarope de frutas vermelhas (preparado por eles), chega à mesa decorado com boa noite, aquela florzinha delicada que remete a nossa infância. Leve e muito saboroso. E são esses dois adjetivos (que me perdoe o jornalismo raiz que aprendemos nas escolas de comunicação de que não devemos adjetivar) que guiam as criações gastronômicas de Sepúlveda.

Tagliata

O que dizer do Mil Folhas de Camarão com Pupunha? Claro que não tem mil folhas ali, mas a “massa”, que na verdade são lâminas milimétricas de pupunha, sustenta a adjetivação. Difícil é ficar só nisso, afinal resistir ao Toast Mediterranne não é fácil. O prato (poderia chamar de lanche gourmet) é servido numa generosa fatia de pão de fermentação natural onde nela pousam creme de gorgonzola, figos brulée ao mel e avelãs tostadas. É para comer com os olhos, tamanha beleza, e a mistura dos ingredientes tornam essa delícia agridoce enlouquecedora.

Toast Vegan

Para os carnívoros como eu, não tem como – nem deve – resistir á Tagliatta: fatias de carne levemente selada, fonduta de queijo parmesão, pesto de beterraba, picles de cebola roxa, crouton e brotos. Perfeito! Mas se você é daqueles que embrulha o estômago quando se fala em víveres, o Toast Vegan foi pensado para você. O prato, preparado também no pão de fermentação natural leva creme de castanha com especiarias, cogumelos salteados, gergelim e folhas de coentro. Na moral, esse não tem carnívoro que não aprove.

Milk Cake de pistache

E repare uma coisa, ao invés de ficar aqui instigando o leitor a ter água na boca, vou só sugerir duas sobremesas de arrepiar: o Milk Cake de Pistache (bolo molhado em calda à base de três leites e pasta de pistache, chantilly e crumble de pistache) e o Bolo Cremoso de Chocolate 40% cacau que leva caramelo equilibrado com flor de sal! Tá bom pra você?

Chef Raphael Sepúlveda

Caso não esteja, sugiro que vá até lá, visite o Museu do Mar e encerre o aprazível passeio ao nosso Centro Histórico desfrutando das criações do chef que é um apaixonado por gastronomia desde a infância e que já rodou o mundo, incluindo os Emirados Árabes, onde viveu um ano, aperfeiçoando seu talento. E que talento! Ah! Só para esclarecer, Yolo é a sigla em inglês para You Only Live Once, que traduzido para o português, quer dizer: Só Se Vive Uma Vez. Como sempre acreditei nisso, não quis arriscar e garanto que só me arrependo de não ter ido lá antes.

Serviço:

Yolo Coffee Bar - @yolo.coffeebar

Rua Direita de Santo Antônio, 562, Santo Antônio Além do Carmo