Caixa Cultural recebe peça infantil Plantou Palavra, Colheu Poesia

O espetáculo infantil Plantou Palavra, Colheu Poesia, que será apresentado na Caixa Cultural de hoje a domingo, é uma homenagem aos escritores, poetas e artistas do sertão. A montagem da trupe InConto Marcado é baseada no livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli.

“É um espetáculo musical vibrante com cores e linguagens que se conectam à arte do Sertão”, diz a atriz e diretora do Inconto Marcado, Daniele Yanes, que interpretou a Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo na TV entre 1981 e 82.

Com apresentação inspirada nas típicas trupes de teatro mambembe, o grupo conta a história de Francisco, um menino que se muda para Assaré, no interior do Ceará, onde conhece Antônio, um agricultor e poeta que lhe apresenta ao mundo da poesia. A peça traça paralelos da vida do personagem com a do poeta e repentista cearense Patativa do Assaré (1909-2002).

“É um espetáculo para todas as crianças, inclusive as enrugadas e calvas”, brinca Daniele, parafraseando uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Para atrair dos mais novos aos mais velhos, a trupe adota uma linguagem simples e divertida para as crianças, ao mesmo tempo que busca estimular as memórias musicais dos adultos, através da apresentação de clássicos da música nordestina. Daniele Yanes também ministra neste sábado, na Caixa, o workshop Poesia e Teatro para Transformação do Cotidiano.

Serviço:

O quê: espetáculo infantil Plantou Palavra, Colheu Poesia

Quando: sábado (16) e domingo (17), às 16h

Onde: Caixa Cultural (Rua Carlos Gomes, 57)

Ingresso: R$ 16 | R$ 8

