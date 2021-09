Cajacity no breu: bairro é líder em problemas com iluminação

Quem mora em Cajazeiras provavelmente já ficou injuriado com poste piscando, com lâmpada quebrada ou quando teve que caminhar no breu. E não é exagero, não. O bairro foi o que mais precisou de reparos na iluminação pública nesse primeiro semestre, segundo um levantamento divulgado pela prefeitura.

Só de janeiro a junho, foram 1.104 registros, o que equivale a seis reclamações por dia. Os números foram obtidos no Fala Salvador e nas Prefeituras-Bairro. Em seguida, estão Pernambués (827 registros), Itapuã (713) e Federação (556).

Segundo o gerente de Monitoramento e Manutenção da Diretoria de Iluminação Pública de Salvador (Dsip), Leonardo Pimentel, os problemas relatados pelos moradores são, na maioria dos casos, provocados por furtos e vandalismo de material, o que ocasiona a interrupção do serviço e, consequentemente, o aumento no número de solicitações. O principal pedido feito pela população é de conserto de luzes apagadas.

Tirando o trio que lidera o ranking, Salvador teve outras 18.565 solicitações de reparo de iluminação pública no mesmo período. Para evitar que o serviço seja interrompido e que as ruas fiquem escuras, o órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tem realizado manutenções diárias nos equipamentos da cidade. Os reparos são realizados entre 24h e 48h após o pedido, e levam em conta sempre o grau de urgência de cada demanda.

Após o conserto, a Dsip acompanha, juntamente ao solicitante, se o problema já foi solucionado e se foi atendido dentro do prazo. Esse processo ocorre por meio do sistema de monitoramento Olho Vivo.





Além disso, também é de responsabilidade do órgão a manutenção de postes públicos e a troca de lâmpadas e luminárias que permanecem acesas ou piscando durante o dia. Para solucionar um problema dessa natureza, a população pode entrar em contato com a prefeitura.

Canais de comunicação

As solicitações podem ser feitas através do Fala Salvador 156, pelo site www.falasalvador.ba.gov.br ou comparecendo a uma das dez Prefeituras-Bairro distribuídas pela cidade, mediante agendamento prévio. A Dsip também conta com um canal para solicitações emergenciais: o WhatsApp (71) 98549-8728.

Casos graves como choque elétrico em poste, ameaça de queda do poste e apagão (a partir de quatro pontos de iluminação apagados em sequência) devem ser comunicados pelo aplicativo de celular.

“Nós temos dois canais importantes para o registro das solicitações de reparo hoje. Um deles ocorre através do contato feito pelo cidadão por meio dos canais de acesso aos serviços municipais, a exemplo do Fala Salvador. Por esses canais, geralmente, são registrados protocolos para a resolução de problemas pontuais. A outra atuação, chamada de manutenção corretiva, vem através de duas rondas que fazemos, com técnicos que circulam pelas principais vias, a partir das 17h, e vão identificando situações emergenciais. Por exemplo, mais de quatro pontos apagados em sequência é um caso de atuação imediata”, explica Pimentel.

Ainda segundo ele, a Dsip tem um histórico de problemas nos bairros, o que permite identificar quais são os principais problemas mais recorrentes em determinadas áreas.

“Nesses locais nós fazemos uma modernização de toda a rede ou solicitamos a elaboração de um novo projeto com sistema antifurto para dificultar o vandalismo e o roubo dos materiais. Com isso, conseguimos reduzir as ocorrências centralizadas em determinadas áreas. O nosso propósito aqui na manutenção é garantir que todos os pontos de iluminação pública do Município permaneçam em funcionamento", diz.