Camaçari republica edital de concurso com salários de até R$ 6,5 mil; veja o que mudou

A Câmara Municipal de Camaçari republicou, nesta quarta-feira (24/08), o edital de abertura do Concurso Público que visa preencher 50 vagas para 13 cargos de nível médio, técnico e superior. O documento está disponível no Diário Oficial Eletrônico da Câmara No 277 de 24 de agosto de 2022.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Seprod (www.institutoseprod.com.br), responsável pela realização do certame, do dia 1º ao dia 18 de setembro de 2022, com taxas que variam entre R$ 50,00 e R$ 160,00. O prazo para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrições, nos casos especificados no edital, vai do dia 1º ao dia 05 de setembro.

As provas serão realizadas no dia 23 de outubro, nos turnos matutino e vespertino. As vagas serão para Auxiliar Legislativo (12), Assistente Legislativo (13), Redator de Debates (03), Assistente Social (02), Analista de Tecnologia da Informação (02), Analista Legislativo (05), Analista em Gestão Pública (01), Analista de Recursos Humanos (02), Analista Contábil (02), Analista Jurídico (02), Analista de Controle Interno (02), Analista de Compras e Licitações (02) e Procurador Jurídico (02).

Para atuar nos cargos, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, esteja em dia com obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, possua diploma devidamente registrado de conclusão de curso de acordo com os requisitos de cada função, dentre outros. Para pessoas que gozam das características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada. O valor da remuneração inicial será entre R$ 1.461,62 e R$ 6.552,71, com carga horária de 40 horas semanais a serem cumpridas.

O prazo de validade do concurso se esgota após um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. A solicitação de isenção da taxa de inscrição poderá ser feita pelos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

O edital completo está disponível nesse link: https://www.sisges.institutoseprod.com.br//_links/34773ab2dd94621386725ac5544d7a28.pdf

Mais informações também podem ser obtidas através do e-mail: contato@institutoseprod.com.br.