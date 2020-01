Cameron Diaz anuncia nascimento da primeira filha

A atriz Cameron Diaz anunciou o nascimento de sua primeira filha, Raddix Madden, fruto de seu relacionamento com Benji Madden, músico conhecido por seu trabalho na banda Good Charlotte, nesta sexta-feira, 3.



A notícia foi dada em comunicado no seu Instagram: "Estamos muito felizes, gratos e abençoados em começar esta nova década anunciando o nascimento de nossa filha, Raddix Madden. Ela capturou instantaneamente nossos corações e completou nossa família".



"Ao mesmo tempo que estamos alegres em compartilhar a notícia, também sentimos um forte instinto para proteger a privacidade de nossa pequena. Então, não postaremos fotos e nem compartilharemos mais detalhes além do fato de que ela é linda!", completa a nota.



Confira abaixo a íntegra: