Campanha orienta usuários de escadas rolantes do metrô a deixar esquerda livre

Uma campanha educativa que teve o objetivo de orientar e informar passageiros sobre a segurança e conduta mais adequada no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas chamou a atenção dos usuários pelo uso de megafones.

Entre o último dia 20 e esta sexta-feira (29), a ação Todos Juntos por Você reuniu 22 promotoras contratadas pela CCR Metrô Bahia para, entre outras orientações, deixar a passagem à esquerda livre nas escadas rolantes, melhorando o fluxo nos trechos e dando chance a quem está com mais pressa a 'adiantar o lado'.

“Uma das abordagens é deixar a esquerda livre nas escadas rolantes para facilitar o fluxo dos clientes. Vinte e duas promotoras estão nas estações de maior fluxo desde o dia 20 até esta sexta-feira”, informou a assessoria da concessionária.

A campanha repercutiu nas redes sociais durante a semana. Numa das postagens, uma internauta comenta ao postar a foto de uma das promotoras: “assustador essa cidadã c esse negocio barulhento mandando deixar a esquerda livre kkkkkkk”, postou a jovem, que preferiu não se identificar, no Twitter. Veja abaixo.

Foto: Reprodução/Twitter

Na postagem, que teve mais de 2,8 mil curtidas, outros usuários comemoraram a iniciativa: "simplesmente amei, o povo de Salvador não sabe usar escada rolante", disse um usuário. "Que atitude maravilhosa e necessária", concluiu outra internauta.

A campanha conta ainda com peças gráficas ilustradas com Agentes de Atendimento e Segurança (ver abaixo) espalhados por todas as estações e avisos sonoros em todo o sistema.

"A ideia é promover a conscientização sobre as práticas de cidadania e segurança que podem ser adotadas durante o deslocamento e estimular a mudança de hábitos dos baianos, reforçando o conforto das viagens", finaliza a assessoria.