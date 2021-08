Campanha para ajudar o circuito de Saladearte entra na reta final

(Foto: Reprodução)

A campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar o circuito Saladearte de Salvador entrou nos cinco últimos dias. A meta é de R$ 300 mil e nesta quinta-feira (5) o valor arrecadado está em cerca de R$ 262 mil. 1957 pessoas contribuiram para chegar a esse valor, que corresponde a 87% do desejado. É possível contribuir clicando aqui. Quem preferir, pode ajudar fazendo um PIX para a chave CNPJ 03.719.055/0001-44..

No site da campanha, quem ajudar recebe recompensas como forma de agradecimento. Elas incluem cartazes de filmes, DVDs, canecas, camisetas, ingressos, entre outros.

Depois de passar por algumas crises em razão de falta de apoio financeiro, o circuito Saladearte vive um momento muito crítico: está sem dinheiro para reabrir, mesmo após o pior momento da pandemia.

A campanha no Benfeitoria também teve adesão de famosos, como os atores Vladimir Brichta, Lázaro Ramos e Tonico Pereira, além da jornalista Rita Batista, que participaram de um vídeo. "Lembro de momentos importantíssimos da minha vida como artista e como espectador que foram vividos nessa sala. Lembro de uma homenagem que recebi quando estava dando meus primeiros passos no cinema e recebi esse reconhecimento na minha cidade, na Saladearte", diz Lázaro no vídeo.

O sócio-fundador Marcelo Sá revela que o grupo hoje precisa de saldo para pagar uma série de dívidas que o grupo adquiriu principalmente durante a pandemia, já que as salas permanecem fechadas desde março de 2020. Logo no início do isolamento, demitiu 26 funcionários, para que não se formasse a tal "bola de neve": como não poderia funcionar, não teria dinheiro para pagar os salários e isso só aumentaria a dívida. Para indenizar os empregados, precisou contrair empréstimos bancários. Além disso, já havia realizado outro empréstimo para a reforma da sala do MAM, reaberta em julho de 2019.

"Esperamos que a vacinação avance e nós possamos reabrir já em setembro. Mas para isso, precisamos quitar alguns débitos com fornecedores, que são desde o fornecedor de salgadinhos ou bebidas até as distribuidoras de filmes", afirma Marcelo.