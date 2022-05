Campeã do BBB está sendo sondada para programa da Record

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) Vanessa Mesquita está sendo sondada para participar do programa Ilha da Record, reality com estreia prevista para julho. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, neste sábado (7).

Vanessa venceu a edição de 2014 (Foto: reprodução)

Vanessa foi a campeã da edição de 2014 do reality da Globo. Na época, a médica veterinária ganhou destaque por viver o primeiro romance lésbico do programa. Ela também é digital influencer e tem mais de 800 mil seguidores no Instagram.

Segundo o colunista, recentemente Vanessa passou por uma cirurgia plástica para renovar a aparência, e a Record em breve vai anunciar quem será a substituta de Sabrina Sato no comando da atração.