Campeões de 1988 participam de bate-papo no Salvador Shopping

Campeões brasileiros pelo Bahia em 1988, os jogadores Ronaldo Passos (goleiro), Gil Sergipano (volante) e Dico Maradona (meio-campo) são os convidados para um bate-papo sobre suas carreiras, o momento atual do futebol e a expectativa para a Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira (15), no Salvador Shopping. O evento gratuito será realizado às 17h, na Praça Central – Piso L1. O encontro faz parte da programação do “Mês dos Pais” do empreendimento, que promove a exposição “Memórias dos Nossos Craques”, sobre o futebol, até o dia 21. O público ainda pode visitar a exposição sobre futebol mundial que relembra momentos e conquistas desde 1950 até os dias atuais.



Um dos participantes do evento é o ex-goleiro Ronaldo, que atualmente é advogado e comentarista esportivo. Ele foi revelado pelo tricolor e atuou no clube durante 11 anos (1979 a 1990), com destaque para o título brasileiro. Na competição, disputou o título de melhor goleiro do torneio com Taffarel, que defendia a meta do Internacional. O profissional também atuou pelo Vitória, de 1991 a 1997.

Já o volante Gil Sergipano foi o autor do gol do triunfo sobre o Fluminense, durante a semifinal do Brasileirão de 1988, com a Fonte Nova tomada por mais de 110 mil pessoas – considerado recorde do estádio. A vitória classificou o Esquadrão para a final. Fechando a programação do “bate-bola”, o meia Dico Maradona - ganhou o apelido por conta da "canhota" do jogador argentino Diego Maradona – que vai contar sua história como jogador do time e responsável por revelar talentos da base tricolor.

Exposição

No local, os visitantes ainda conferem vídeos históricos e um documentário exclusivo sobre os “babas” e os torneios mundiais através dos depoimentos de ex-jogadores como Maneca, Zózimo, Luiz Pereira, Toninho Baiano, Aldair, Dida e Júnior. A exposição é composta por camisas de grandes atletas da Seleção, como a utilizada por Bebeto na Copa de 1994.