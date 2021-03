Campeonato Mineiro é paralisado e só deve voltar em 1º de abril

O Campeonato Mineiro será paralisado e só deve voltar no dia 1º de abril. A decisão veio após reunião, nesta segunda-feira (22), entre representantes do Governo de Minas Gerais e da Federação Mineira de Futebol. O torneio ficará suspenso até o dia 31 de março, último dia da Onda Roxa, medida mais rígida do estado na pandemia do coronavírus.

Os jogos do estadual foram disputados até a 5ª rodada, que foi finalizada no último domingo (21). Com a pausa de 10 dias, algumas mudanças serão feitas. A sexta rodada, que estava marcada para o dia 24 de março, foi adiada para 1º de abril. A sétima rodada, que era em 27 e 28 de março, irá para 4 de abril.

Já a oitava rodada, que seria em 30 e 31 de março, será em 7 de abril. Só que há jogos programados da segunda fase da Copa do Brasil para a mesma data, além de 14 de abril. Sendo assim, a FMF solicitará à entidade que América-MG, Cruzeiro e Tombense, que disputam o torneio nacional, atuem nele só em 14 de abril.

A fase classificatória do Campeonato Mineiro será encerrada com a 11ª rodada no dia 25 de abril. As semifinais estão marcadas para 2 e 9 de maio, com as finais acontecendo em 16 e 23 de maio.