'MIUDINHO'

Wagner Moura coloca gringos para sambar em programa de TV nos EUA

Wagner estrela o filma Guerra Civil, o filme mais visto nos Estados Unidos pela segunda semana seguida,

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 07:12

Wagner Moura ensina americanos a sambar Crédito: Reprodução

Não satisfeito em estrelar, pela segunda semana seguida, o filme mais visto nos Estados Unidos, Wagner Moura ainda colocou os gringos para sambar. O baiano ensinou os apresentadores do programa The Talk, da rede CBS, como dançar ao estilo soteropolitano.

Wagner falava com os apresentadores sobre a cultura brasileira e, com uma caixinha de fósforos, chegou a tocar um pouco para mostrar as batidas do samba: 'Essa é a batida do samba', diz.

Wagner, então, se levanta para ensinar como se dança.

'Eu não sei sambar', diz o apresentador Akbar Gbajabiamila.

"É assim que dançamos na minha cidade natal, Salvador. No Rio as pessoas dançam de forma mais aberto [simulando com os braços abertos]. Em Salvador, [o samba] é miudinho", tenta explicar Wagner aos americanos, um pouco desajeitados ao tentar reproduzir os passos do baiano.

Wagner no filme mais visto nos EUA