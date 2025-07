sua diversão

12 livros para expandir o conhecimento nas férias

Confira leituras que trazem aprendizado para transformar o descanso em algo mais enriquecedor

As férias convidam ao descanso, mas também podem ser uma oportunidade valiosa para crescer por dentro com boas leituras Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A pausa das férias não precisa significar estagnação. Pelo contrário: pode ser o momento perfeito para crescer por dentro, repensar caminhos e ampliar visões de mundo. Se a correria do ano limita a profundidade dos nossos hábitos de leitura, o recesso oferece um convite para desacelerar e mergulhar em temas mais significativos. >

A seguir, confira 12 livros para expandir o conhecimento durante as férias, com propostas que atravessam diferentes áreas — da filosofia à linguagem, da espiritualidade ao mercado de trabalho. São obras que informam, emocionam e questionam, ideais para quem quer aproveitar o tempo livre com mais propósito e consciência. Veja! >

1. Palavras em movimento

No livro “Palavras em movimento”, o autor convida à reflexão crítica sobre cultura, maternidade e memória por meio de ensaios sensíveis e filosóficos (Imagem: Reprodução digital | Wigvan Pereira dos Santos) Crédito:

Com ensaios que unem filosofia, literatura e crítica cultural, Wigvan Pereira dos Santos estimula a reflexão sobre temas atuais como maternidade, ciberafetos e memória. A obra propõe um olhar atento às representações sociais nas artes e à complexidade das relações humanas. Leitura envolvente para quem deseja exercitar o pensamento crítico e a sensibilidade intelectual. Uma escolha certeira para expandir horizontes durante as férias. >

2. Um amor mais que perfeito

No livro “Um amor mais que perfeito”, a princesa Leticia enfrenta o luto e amadurece emocionalmente em uma narrativa que mistura fé, romance e autodescoberta (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial) Crédito:

Misturando romance, fé e amadurecimento, este livro, de Maria Fernanda Leite, narra a trajetória de Leticia, uma princesa que luta por autonomia enquanto enfrenta o luto e dilemas do coração. Ao questionar aparências e redescobrir sua essência, a jovem ensina sobre resiliência, responsabilidade e amor verdadeiro. Uma história que vai além do conto de fadas para tocar temas profundos com leveza e esperança. Ideal para jovens e adultos que buscam inspiração emocional. >

3. Espíritos Vadios

No livro “Espíritos Vadios”, o autor desmonta a hipocrisia social com personagens complexos e uma trama provocativa ambientada na fictícia Paraíba (Imagem: Reprodução digital | André L. Nakamura) Crédito:

Com uma trama repleta de conflitos morais, conspirações e crítica social, o romance de André L. Nakamura desconstrói estereótipos em uma narrativa ambientada na fictícia Paraíba. Personagens ambíguos e intensos revelam as engrenagens do poder, da corrupção e da hipocrisia estrutural. Leitura provocadora que instiga a refletir sobre justiça, autoridade e ética. Perfeito para quem gosta de histórias ousadas e questionadoras. >

4. Transformando Empresas

No livro “Transformando Empresas”, a autora apresenta caminhos conscientes para líderes resolverem conflitos internos nas organizações com base em constelações sistêmicas (Imagem: Reprodução digital | Autografia) Crédito:

Neste guia inovador, Antonina Buriti une direito sistêmico e constelações organizacionais para tratar a saúde empresarial em sua totalidade. Com exemplos práticos e reflexões profundas, a obra ajuda líderes a identificar dinâmicas ocultas nos negócios e encontrar soluções mais conscientes. Ideal para quem busca crescimento sustentável e autoconhecimento aplicado ao mundo corporativo. Uma leitura transformadora para gestores e empreendedores nas férias. >

5. Que será, será

No livro “Que será, será”, Thiago Prado transforma suas memórias e vivências com o autismo em poesia tocante Crédito: Imagem: Reprodução digital | Opera Editorial

Com sensibilidade e lirismo, Thiago Prado transforma experiências cotidianas e íntimas em poesia e reflexão. A partir de um diagnóstico tardio de autismo , o autor revisita memórias, afetos e mudanças para compreender quem se tornou. Textos curtos, entre poemas, cartas e frases, revelam a beleza da vulnerabilidade e o poder da aceitação. Uma leitura tocante para quem busca autoconhecimento e conexão com o presente. >

6. Seu maior problema é você

No livro “Seu maior problema é você”, Diego Menin propõe um despertar espiritual que convida à autorresponsabilidade (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida) Crédito:

Diego Menin propõe um mergulho corajoso no autoconhecimento à luz da fé . Em vez de fórmulas fáceis, o autor convida a encarar as próprias travas emocionais e espirituais: orgulho, desculpas e passividade. Com reflexões bíblicas e diretas, o livro é um chamado à responsabilidade, à maturidade e ao rompimento de ciclos de autossabotagem. Um guia sincero para quem deseja crescer por dentro e se reconectar com o propósito de Deus. >

7. Você não é para todo mundo

No livro “Você não é para todo mundo”, o autor mostra como autenticidade e imperfeição constroem marcas pessoais mais verdadeiras no meio digital (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude) Crédito:

O especialista em branding J.D. Netto aborda a autenticidade como diferencial estratégico na construção de marcas pessoais. Com linguagem acessível e direta, a obra reúne conceitos de storytelling , marketing emocional e cultura da rejeição, com foco em identidade e conexão genuína no ambiente digital. Voltado a profissionais criativos, o livro defende que se destacar exige mais verdade do que perfeição — está tudo bem desagradar alguns para encontrar seu público ideal. Uma leitura atual, especialmente em tempos de sobrecarga de conteúdo e busca por pertencimento. >

8. Português para não pagar mico

No livro “Português para não pagar mico”, o professor Noslen Borges ensina como evitar erros comuns na língua portuguesa e melhorar a comunicação (Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel) Crédito:

Mesmo nas férias, nosso idioma continua pedindo atenção — afinal, português é prática, revisão e atualização constante. Em “Português para não pagar mico”, o professor Noslen Borges descomplica os principais temas da língua, com exemplos do cotidiano e linguagem leve. Sem fórmulas difíceis ou decoreba, o livro é ideal para quem quer escrever melhor, revisar pontos-chave para provas ou simplesmente se comunicar com mais clareza. Uma leitura prática, direta e transformadora. >

9. Bem me quero

No livro “Bem me quero”, Pamela Magalhães propõe uma jornada de autoconhecimento para desenvolver amor-próprio e relações mais saudáveis (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix) Crédito:

Que tal tirar um tempo para olhar para si? Em “Bem me quero”, a psicóloga Pamela Magalhães propõe uma jornada de autoconhecimento , com foco no desenvolvimento do amor-próprio e da autoestima. A obra convida o leitor a reconhecer seus padrões emocionais, entender suas origens e transformá-los com gentileza. É um guia para quem deseja se relacionar melhor consigo e com os outros. Leitura acolhedora e transformadora para quem busca equilíbrio emocional. >

10. O mundo é seu: negócio fechado!

No livro “O mundo é seu: negócio fechado!”, Natália Mondelli oferece dicas culturais e práticas para se comunicar melhor em contextos internacionais (Imagem: Reprodução digital | DVS) Crédito:

Quer aproveitar as férias para aprender algo novo? Em “O Mundo é Seu: Negócio Fechado!”, Natália Mondelli revela gafes culturais, curiosidades de mais de 80 países e dicas práticas de como se comunicar melhor em viagens, entrevistas ou reuniões internacionais. Um guia leve e estratégico para quem quer se preparar para o mercado global — ou simplesmente evitar micos no exterior. >

11. Nós que lutamos com Deus

No livro “Nós que lutamos com Deus”, Jordan Peterson interpreta narrativas bíblicas à luz da psicologia e filosofia para explorar temas como moralidade (Imagem: Reprodução digital | Alta Books) Crédito:

Nesta obra impactante, Jordan Peterson mergulha nas narrativas bíblicas para revelar como elas moldaram nossa visão de mundo, valores e identidade. A partir da psicologia, mitologia e filosofia, o autor desvenda o significado por trás de histórias como Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio de Noé e a jornada de Moisés. O leitor aprenderá como esses relatos antigos ainda oferecem respostas sobre propósito, moralidade e sentido da vida. Um convite à reflexão sobre o que guia nossas escolhas e crenças mais profundas. >

12. Coisas que guardei para mim

No livro “Coisas que guardei para mim”, a autora usa palavras e ilustrações para tocar o leitor com emoções íntimas e reflexões universais (Imagem: Reprodução digital | Editora Principis) Crédito:

A obra de Samara A. Buchweitz conduz o leitor à reflexão sobre tudo aquilo que costumamos guardar para nós mesmos sem externarmos: o nosso sofrimento, a nossa alegria, o nosso amor , o nosso aprendizado. Profundo e poético, com ilustrações sensíveis de Laerte Silvino, o leitor encontra uma palavra que aquece o coração, que faz pensar, entender o que se passa com cada um de nós e, muitas vezes, provoca um sorriso que chega aos olhos, com a certeza de que a autora escreveu o livro para cada um de nós. >