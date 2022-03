Cantor baiano Elomar tem melhora no quadro de saúde

O músico baiano Elomar Figueira Mello, de 84 anos, internado em Vitória da Conquista após contrair covid-19, teve uma melhora no quadro nesta quarta-feira (2). As informações são do boletim médico do Hospital Samur, publicado diariamente nas redes sociais do cantor.

O compositor está sob ventilação mecânica desde o dia 23, mas com a melhora progressiva foram retirados o bloqueador neuromuscular e a sedação venosa.

Ele segue intubado, após ter tido parte do pulmão comprometido com o agravamento da doença. Ainda não há uma previsão de alta hospitalar.

Elomar recebeu uma dose de vacina, da Janssen (de aplicação única), e não retornou para receber a dose de reforço.

"Vírus comunista"

Em live de apresentação do Virada SP Online, em dezembro de 2020, o cantor surpreendeu fãs com uma fala polêmica. Ao agradecer a Deus pela oportunidade de estar ali, Elomar chamou o coronavírus de “vírus comunista desgraçado”.

“Quero, em agradecimento a Deus, porque ele me deu condições que mesmo dentro de uma crise de um vírus comunista desgraçado como esse, que tá aí, perturbando a nós todos e ao mundo, mudou o mundo que coisa terrível... Daqui pra frente não é o mesmo mundo, é outro mundo”, disse na ocasião.

A fala remete à crítica que parte de alguns partidários de direita, sobre a doença ter sido fabricada propositalmente na China, com o objetivo de obter lucros financeiros.