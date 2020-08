Cantor Cauan, da dupla com Cleber, é levado para UTI por conta da covid-19

O cantor Cauan, da dupla com Cleber, segue em momento delicado por conta da covid-19. Depois da notícia de que a doença causada pelo novo coronavírus afetou 50% do seu pulmão, sua mulher, Mariana Moraes, afirmou que ele precisou de internação na UTI.

Em um vídeo, ela aparece com Cauan e se mostra otimista antes da internação.

"Nós estamos aqui, confiantes. O Cauan está indo para a UTI, mas temos certeza que a cura corre nas veias dele, porque essa é a herança que Jesus deixou para nós"

Mariana - que também teria sido diagnosticada com a doença, mas sem sintomas - afirma que Cauan, de 38 anos, está feliz e chega a pedir para ele sorrir para a câmera. "Nós agradecemos por todas as orações e mensagens, o carinho de vocês é essencial (...). Mas ele está bem, está feliz", pontuou.

A entrada no hospital

Cauan começou a sentir febre e dores no corpo na sexta-feira (7). Após passar o final de semana acamado, realizou o teste na segunda-feira (10) e recebeu o diagnóstico no dia seguinte, conforme relato na página da dupla. Confira comunicado.