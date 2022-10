Cantor de forró é morto horas após gravar vídeo: 'Felicidade'

Conhecido no Nordeste como "Seu Zé", o cantor de forró Zé Lucas, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (22), na porta de um estabelecimento comercial na cidade de Morada Nova, no Ceará.

O artista era natural do Piauí, mas residia em outro estado. Horas antes da morte, ele publicou um desabafo no Instagram sobre ter conseguido alcançar uma meta que não conseguia colocar em prática há muitos anos.

"Para muita gente não é nada disso, mas para mim é muito, porque passar três semanas sem beber, um cabra que nem eu que bebia todo final de semana, é um recorde. Meu tratamento está me fazendo muito bem, estou conseguindo obter um resultado maravilhoso e é isso, e eu fico feliz. Fico feliz com as pequenas coisas, isso sim é a verdadeira felicidade", comentou.

De acordo com o g1, A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social realizou, junto com a Perícia Forense, os primeiros levantamentos do caso. Os suspeitos estão sendo procurados pela Polícia Civil.

O artista, além de cantor, também trabalhava como compositor e, recentemente, lançou um álbum com músicas novas em uma plataforma.