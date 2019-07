Cantor gospel é baleado na cabeça: 'Precisamos de um milagre'

O cantor gospel Elyon Sosthenes recebeu um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (8) na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O carro onde o artista estava foi alvejado em uma avenida da cidade.

De acordo com o G1, o artista foi operado nesta tarde, por volta das 16h30 e o seu estado de saúde é considerado grave. A principal hipótese investigada pela polícia é a de tentativa de latrocínio.

Os policiais encontraram Elyon Sosthenes ferido e caído no chão, e o carro estava com as portas abertas.

O músico foi socorrido e levado para um hospital da região. Nas redes sociais, parentes contaram que uma bala está alojada na cabeça e a outra no pescoço, afetando parte da visão do cantor.

“Precisamos de um milagre para nosso irmão sair dessa e cremos que ele sairá”, disse um parente.