Cantora Joelma lamenta morte do pai e agradece por terem feito as pazes

O pai da cantora Joelma, José Benahum Mendes, morreu na madrugada deste sábado (29). Em suas redes sociais, a cantora abriu o coração, lembrou da relação conturbada que teve com ele e agradeceu por terem feito as pazes a tempo.

Segundo Joelma, que tem 45 anos, ela e o pai não se falavam porque ele agredia sua mãe e abandonou a família - mulher e sete filhos - quando a cantora tinha apenas 8 anos. Eles fizeram as pazes apenas em 2016, 34 anos depois. José estava internado em estado crítico em um hospital de Santarém, no Pará, mas a causa da morte não foi divulgada.

Na rede social, a cantora escreveu um texto para o pai. "A única certeza que Deus nos concede nessa vida é a morte. Por isso, busco de maneira incansável a minha intimidade com o Senhor, sem a sua real presença não existe VIDA, apenas existência. O nosso viver é Cristo, morrer é lucro. No caminho das rochas da minha infância, aprendi a andar descalça, superar todos os meus traumas e florescer. A minha trajetória com a sua vida meu pai, proporcionou a lição mais libertadora: o perdão. Experiência que me preparou para as piores situações e contribuiu para que o meu coração se transformasse para cultivar o melhor dessa terra: amor, alegria e paz. Vai em paz, o Senhor é o único conhecedor do secreto do seu coração, que Ele o receba com a sua rica misericórdia e amor infinito. Descanse nos braços do Pai!", escreveu.