Cantora Sia revela diagnóstico tardio de autismo em podcast

A cantora Sia revelou na última sexta-feira, 26, durante sua participação programa Rob Has a Podcast, que recebeu o diagnóstico tardio de autismo.



"Estou no espectro e estou em recuperação, e tal - há muitas coisas", disse ela, mas sem explicar ao certo quando recebeu o diagnóstico.



"Por 45 anos, eu pensei… 'Tenho que colocar meu traje humano'. E somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente, totalmente eu mesma", explicou.



Ainda durante a conversa, ela citou que, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos), o autismo pode ser detectado aos 18 meses de vida ou menos.



A cantora abriu o coração e falou como o diagnóstico mudou sua vida e a maneira de se enxergar, já que hoje ela é capaz de amar a si mesma.



"Ninguém jamais poderá conhecê-lo e amá-lo quando você estiver cheia de segredos e … vivendo com vergonha. E quando finalmente nos sentamos em uma sala cheia de estranhos e contamos a eles nossos segredos mais profundos, sombrios e vergonhosos, e todo mundo ri junto com a gente, não nos sentimos como pedaços de lixo pela primeira vez em nossas vidas. Nos sentimos vistos pela primeira vez por quem realmente somos, então podemos começar a sair para o mundo apenas operando como humanos e seres humanos com corações e não fingindo ser nada", refletiu ela.