Cão é encontrado após um ano desaparecido e tutorzinho comemora

Elias com Ikki ainda bebê (Foto: Acervo da família)

A família do cão mestiço de dálmata e vira-lata Ikki, que estava desaparecido desde agosto do ano passado, teve uma surpresa esta semana. Depois do longo tempo longe de casa, o doguinho finalmente voltou para casa em Teresina, no Piauí.

A família conta que já quase não tinha esperanças de encontrar o animal que sumiu no dia 9 de agosto do ano passado. O videomaker Eduardo Barros contou ao portal G1 que o cão sempre costumava passear pelas ruas da capital piauiense durante a noite.

O cachorro tinha costume de ficar pelas ruas próximas à sua casa, mas, no Dia dos Pais do ano passado, saiu e não voltou mais, como explica o tutor.

Os parceiros e o pai da criança (Foto: Acervo da família)

Ikki tem pouco mais de dois anos e chegou na casa da família por volta dos três meses. Seu crescimento foi acompanhado de perto pelo pequeno Elias Neto, filho de Eduardo. A criança, hoje com 5 anos, foi um dos que mais sentia saudades de Ikki.

“Ele sempre dizia: ‘papai, estou com saudade do Ikki’. A gente de vez em quando andava pelo bairro procurando, algumas pessoas diziam ter visto um cachorro parecido, mas nunca tiravam foto. Eu achava que não ia encontrar ele”, disse.

Elias feliz com o retorno do amigão (Foto: Acervo da família)

A boa surpresa veio na tarde de segunda. Uma pessoa viu Ikki na rua e tirou algumas fotos, compartilhando a imagem em grupos de proteção animal. A foto rodou e chegou até Eduardo, que descobriu que o cachorro estava a cerca de 3 km de casa.

Ele e o irmão foram buscá-lo no local e trouxeram para casa da mãe deles, onde o cachorro vai morar. "Todos os dias deixo meu filho lá, então temos contato diário”, relatou Eduardo.

A família fez vídeos do reencontro e do retorno de Ikki para seu lar. Ao chegar, o cão entrou e deitou no terraço de casa, como se nunca tivesse ficado longe de sua família. As informações são do G1.