Capela do Solar do Unhão receberá a mostra Olhares sobre a Bahia

No próximo dia 12, às 19h, a Capela do Solar do Unhão receberá Olhares sobre a Bahia, exposição de 28 fotografias apresentando quatro diferentes olhares e perspectivas sobre a Bahia.

A mostra será composta por trabalhos de Akira Cravo e Pico Garcez, que convidaram dois jovens amigos de profissão, Renan Benedito e Vinícius Sapucaia, para também integrar o projeto.

Serviço: Solar do Unhão fica na Avenida Contorno, em Salvador, e a exposição estará em cartaz até o dia 1º de outubro, de terça à sexta-feira, sempre das 13h às 18h.