'Capitã Marvel' nem estreou e já tem homem boicotando

Já estão rolando algumas críticas negativas ao filme Capitã Marvel. Esse tipo de coisa não seria estranha no mundo do cinema - ouvir certos problemas em relação a um longa -, se não fosse por um detalhe: ele ainda nem estreou. Isso só acontecerá em março - dia 7 no Brasil e dia 8 pelo resto do mundo.

O que aconteceu? Machismo. Tudo começou quando a protagonista, Brie Larson, deu uma entrevista para a Marie Claire internacional. O veículo revelou que a atriz estava incomodada com a pequena presença de mulheres na cobertura de cinema. E pediu mais figuras femininas comandando as entrevistas.

"Por favor, certifiquem-se que esses convites e credenciais encontrem um jeito de chegar até jornalistas e críticos menos representados – inclusive, muitos são freelancers", falou.

Alguns homens, então, começaram a dizer que Brie não queria suas presenças na cobertura do filme. E passaram a boicotar a artista, enviando críticas negativas ao Rotten Tomatoes, dando notas baixas ao longa.

Ou seja: se você se deparar com um desses parâmetros ruins com relação a Capitã Marvel, lembre que não são realidade. Por enquanto, o único conteúdo relacionado à película divulgado é o trailer: